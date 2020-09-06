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Як в Україні відбуватиметься
перехід на автоматичне...

Як в Україні відбуватиметься перехід на автоматичне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:24

Як в Україні відбуватиметься перехід на автоматичне...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні після скасування паперових трудових книжок пенсію нараховуватимуть автоматично.

Дивися повний текст Як в Україні відбуватиметься перехід на автоматичне нарахування пенсій.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:24

А можно подать в суд на работодателя который платил в конвертах зп и в связи с этим потребовать перерасчет?
alex7gk
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:34

  alex7gk написав:А можно подать в суд на работодателя который платил в конвертах зп и в связи с этим потребовать перерасчет?

можно, если не страшит встречный иск об уклонении от уплаты налогов...
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