В Україні після скасування паперових трудових книжок пенсію нараховуватимуть автоматично.
Дивися повний текст Як в Україні відбуватиметься перехід на автоматичне нарахування пенсій.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 18:24
Як в Україні відбуватиметься перехід на автоматичне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як в Україні відбуватиметься перехід на автоматичне нарахування пенсій.
Додано: Пон 07 вер, 2020 18:24
А можно подать в суд на работодателя который платил в конвертах зп и в связи с этим потребовать перерасчет?
Додано: Пон 07 вер, 2020 18:34
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