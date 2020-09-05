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Як в Україні відбуватиметься
перехід на автоматичне...

Як в Україні відбуватиметься перехід на автоматичне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:24

Як в Україні відбуватиметься перехід на автоматичне...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні після скасування паперових трудових книжок пенсію нараховуватимуть автоматично.

Дивися повний текст Як в Україні відбуватиметься перехід на автоматичне нарахування пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:24

А можно подать в суд на работодателя который платил в конвертах зп и в связи с этим потребовать перерасчет?
alex7gk
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:34

  alex7gk написав:А можно подать в суд на работодателя который платил в конвертах зп и в связи с этим потребовать перерасчет?

можно, если не страшит встречный иск об уклонении от уплаты налогов...
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 21:57

Тобто ідентифікувати себе можна буде і за допомогою банківської картки.
- В условиях сегодняшней Украины, условия прописаны под организованную преступность для снятия средств с ПФ и пенсов.
- в тройне, это когда 40% населения не имеют доступа к интернету и 80% из которого составляют пенсы...
- держите карман шире "молодая команда" пришла зарабатывать!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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