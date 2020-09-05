В Україні після скасування паперових трудових книжок пенсію нараховуватимуть автоматично.
Дивися повний текст Як в Україні відбуватиметься перехід на автоматичне нарахування пенсій.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 18:24
Як в Україні відбуватиметься перехід на автоматичне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як в Україні відбуватиметься перехід на автоматичне нарахування пенсій.
Додано: Пон 07 вер, 2020 18:24
А можно подать в суд на работодателя который платил в конвертах зп и в связи с этим потребовать перерасчет?
Додано: Пон 07 вер, 2020 18:34
Додано: Пон 07 вер, 2020 21:57
Тобто ідентифікувати себе можна буде і за допомогою банківської картки.
- В условиях сегодняшней Украины, условия прописаны под организованную преступность для снятия средств с ПФ и пенсов.
- в тройне, это когда 40% населения не имеют доступа к интернету и 80% из которого составляют пенсы...
- держите карман шире "молодая команда" пришла зарабатывать!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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