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Заробітчани почали пересилати
більше грошей додому

Заробітчани почали пересилати більше грошей додому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:09

Заробітчани почали пересилати більше грошей додому

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Дивися повний текст Заробітчани почали пересилати більше грошей додому.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 22:36

Статья за 19 год. Некробот не перестает удивлять.
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