Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Дивися повний текст Заробітчани почали пересилати більше грошей додому.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 19:09
Заробітчани почали пересилати більше грошей додому
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Дивися повний текст Заробітчани почали пересилати більше грошей додому.
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