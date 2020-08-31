Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".
Дивися повний текст Прем'єр спрогнозував курс долара в цьому і наступному році.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 19:23
Прем'єр спрогнозував курс долара в цьому і наступному році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прем'єр спрогнозував курс долара в цьому і наступному році.
Додано: Пон 07 вер, 2020 19:23
Хтось когось дурить:
державний борг на 31.12.2019 -- 48,940 млрд дол., а на 31.07.2020 -- 52,536 млрд дол.
навіть якщо зняти тих 2 млрд що віддали, то або це більше, ніж було на початку року, або в серпні 1,5 млрд віддали.
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