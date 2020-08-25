Частка жінок в IT-сфері поступово зростає, зокрема у 2017-2020 роках вона збільшилася з 20% до 25%.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 23:42
Жінки в українському ІТ: портрет фахівців і зарплата...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Жінки в українському ІТ: портрет фахівців і зарплата (аналітика).
Додано: Пон 07 вер, 2020 23:42
"Практически на всех должностях, на которых в исследовании удалось сравнить вознаграждение женщин и мужчин, мужчины получают зарплату"
Прямо интрига чего ж там получают женщины.
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