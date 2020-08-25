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Жінки в українському ІТ:
портрет фахівців і зарплата...

Жінки в українському ІТ: портрет фахівців і зарплата...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 23:42

Жінки в українському ІТ: портрет фахівців і зарплата...

Пропонуємо до обговорення:
Частка жінок в IT-сфері поступово зростає, зокрема у 2017-2020 роках вона збільшилася з 20% до 25%.

Дивися повний текст Жінки в українському ІТ: портрет фахівців і зарплата (аналітика).
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 23:42

"Практически на всех должностях, на которых в исследовании удалось сравнить вознаграждение женщин и мужчин, мужчины получают зарплату"
Прямо интрига чего ж там получают женщины.
moveton
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