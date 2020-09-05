RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінфіні розповіли, скільки
використали грошей з...

У Мінфіні розповіли, скільки використали грошей з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 00:22

У Мінфіні розповіли, скільки використали грошей з...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз де-факто використано 30% коштів, передбачених у фонді боротьби з COVID-19. Питання ефективності та спрямування коштів саме на боротьбу з коронавірусом не стоїть, і Україна забезпечена необхідними ресурсами.

Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, скільки використали грошей з COVID-фонду.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90158
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 00:23

Свежо, как говорится, предание....
"Все хорошо, прекрасная маркиза...за исключеньем пустяка".
например, в Херсоне ... с 8:45
https://youtu.be/hah5gPNenY8?t=33
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6412
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3010 раз.
Подякували: 1907 раз.
 
Профіль
1
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Заробітчани почали пересилати більше грошей додому
R2 » Пон 07 вер, 2020 19:09
1 55
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 вер, 2020 22:36
Gastarbaiter
Тариф на газ в Україні подорожчає взимку: скільки...
R2 » Суб 05 вер, 2020 13:44
7 467
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 вер, 2020 21:26
Faceless
Податок на розкіш в Україні: хто платить, за що і скільки
R2 » Нед 06 вер, 2020 20:24
1 88
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 вер, 2020 12:43
ladikus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.