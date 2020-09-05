У Мінфіні розповіли, скільки використали грошей з...
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Зараз де-факто використано 30% коштів, передбачених у фонді боротьби з COVID-19. Питання ефективності та спрямування коштів саме на боротьбу з коронавірусом не стоїть, і Україна забезпечена необхідними ресурсами.