Українці у I кварталі 2020 року найбільше витрачали коштів на харчові продукти та безалкогольні напої – 46,8%.
Дивися повний текст Витрати на харчування становлять половину доходів українців (інфографіка).
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Додано: Вів 08 вер, 2020 10:17
Витрати на харчування становлять половину доходів...
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Дивися повний текст Витрати на харчування становлять половину доходів українців (інфографіка).
Додано: Вів 08 вер, 2020 10:22
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