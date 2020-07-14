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Витрати на харчування
становлять половину доходів...

Витрати на харчування становлять половину доходів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:17

Витрати на харчування становлять половину доходів...

Пропонуємо до обговорення:
Українці у I кварталі 2020 року найбільше витрачали коштів на харчові продукти та безалкогольні напої – 46,8%.

Дивися повний текст Витрати на харчування становлять половину доходів українців (інфографіка).
R2
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  Конрад Карлович написав:работают за еду...

епоха бідності скінчилася ще рік тому ...
bolex
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