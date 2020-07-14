Українці у I кварталі 2020 року найбільше витрачали коштів на харчові продукти та безалкогольні напої – 46,8%.
Дивися повний текст Витрати на харчування становлять половину доходів українців (інфографіка).
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Додано: Вів 08 вер, 2020 10:17
Витрати на харчування становлять половину доходів...
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Дивися повний текст Витрати на харчування становлять половину доходів українців (інфографіка).
Додано: Вів 08 вер, 2020 10:22
Додано: Вів 08 вер, 2020 12:28
"на алкоголь – 1,4%", почти поверил)
При средней зарплате 11804 грн - это в среднем примерно 165 грн
Додано: Вів 08 вер, 2020 19:18
А что смущает? Много? Мало?
Да и если это средний процент, то ХЗ сколько оно в гривнах. Если на пальцах: один бухает и поэтому зарабатывает только 5000 грн. Другой не пьёт вообще и, для соблюдения средней ЗП, получает 18608. Для получения среднего процента в 1.4 первый должен пить на 2.8% от своей ЗП. Это 140 грн. Т.е. при таком раскладе в среднем каждый пьёт на 70 грн, а не на 165.
Додано: Сер 09 вер, 2020 00:44
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