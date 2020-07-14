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Витрати на харчування
становлять половину доходів...

Витрати на харчування становлять половину доходів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:17

Витрати на харчування становлять половину доходів...

Пропонуємо до обговорення:
Українці у I кварталі 2020 року найбільше витрачали коштів на харчові продукти та безалкогольні напої – 46,8%.

Дивися повний текст Витрати на харчування становлять половину доходів українців (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:22

  Конрад Карлович написав:работают за еду...

епоха бідності скінчилася ще рік тому ...
bolex
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:28

"на алкоголь – 1,4%", почти поверил)
При средней зарплате 11804 грн - это в среднем примерно 165 грн
malkaum
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 19:18

  malkaum написав:"на алкоголь – 1,4%", почти поверил)
При средней зарплате 11804 грн - это в среднем примерно 165 грн

А что смущает? Много? Мало?

Да и если это средний процент, то ХЗ сколько оно в гривнах. Если на пальцах: один бухает и поэтому зарабатывает только 5000 грн. Другой не пьёт вообще и, для соблюдения средней ЗП, получает 18608. Для получения среднего процента в 1.4 первый должен пить на 2.8% от своей ЗП. Это 140 грн. Т.е. при таком раскладе в среднем каждый пьёт на 70 грн, а не на 165.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 00:44

  malkaum написав:"на алкоголь – 1,4%", почти поверил)
При средней зарплате 11804 грн - это в среднем примерно 165 грн

Так за бухлом в магазин уже давно никто не ходит. 165 грн - это себестоимость двух 3-х литровых банок хорошего самогона. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 08:05

[quote="5053522:andrein"][quote="5053023:malkaum"]"на алкоголь – 1,4%", почти поверил)
При средней зарплате 11804 грн - это в среднем примерно 165 грн[/quote]
Так за бухлом в магазин уже давно никто не ходит. 165 грн - это себестоимость двух 3-х литровых банок хорошего самогона. :)[/quote]
Какое-то Зазеркалье. Ваш пост будто из 90х. Какой нафиг самогон?! Все давно все покупают в супермаркетах. Кто такие эти "никто", если супермаркеты реализуют алкоголя на миллионы гривен?!
SMOKE
 
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Да украинцы просто едят много.
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Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:50

SMOKE, прежде чем "умничать" нужно осилить то что комментируете. Написано "себестоимость", а значит что? Человек имеет в виду что многие гонят для себя, благо сейчас ассортимент аппаратов в продаже - на любой вкус, тип и цену. Кстати в 90-е ларьки тоже вроде как торговали "алкоголем", что не мешало процветать торговцам бодяженным спиртом и самогоном.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:38

  RomanTik написав:SMOKE, прежде чем "умничать" нужно осилить то что комментируете. Написано "себестоимость", а значит что? Человек имеет в виду что многие гонят для себя, благо сейчас ассортимент аппаратов в продаже - на любой вкус, тип и цену. Кстати в 90-е ларьки тоже вроде как торговали "алкоголем", что не мешало процветать торговцам бодяженным спиртом и самогоном.

Похоже это вы что- то не осилили. Гонят для себя не из бедности, а как хобби, единицы. Сейчас не 90е и уровень жизни намного вырос у простого украинца. Человек написал, что "никто в супермаркете не покупает алкоголь", что является бредом чистой воды.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:44

Re: Витрати на харчування становлять половину доходів...

Из вышенаписанного понял, что сахар и дрожжи, входящие в "еду", следовало бы с половины перевести в категорию "алкоголь"
sequence
 
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