Українці у I кварталі 2020 року найбільше витрачали коштів на харчові продукти та безалкогольні напої – 46,8%.
Дивися повний текст Витрати на харчування становлять половину доходів українців (інфографіка).
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Додано: Вів 08 вер, 2020 10:17
Витрати на харчування становлять половину доходів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Витрати на харчування становлять половину доходів українців (інфографіка).
Додано: Вів 08 вер, 2020 10:22
Додано: Вів 08 вер, 2020 12:28
"на алкоголь – 1,4%", почти поверил)
При средней зарплате 11804 грн - это в среднем примерно 165 грн
Додано: Вів 08 вер, 2020 19:18
А что смущает? Много? Мало?
Да и если это средний процент, то ХЗ сколько оно в гривнах. Если на пальцах: один бухает и поэтому зарабатывает только 5000 грн. Другой не пьёт вообще и, для соблюдения средней ЗП, получает 18608. Для получения среднего процента в 1.4 первый должен пить на 2.8% от своей ЗП. Это 140 грн. Т.е. при таком раскладе в среднем каждый пьёт на 70 грн, а не на 165.
Додано: Сер 09 вер, 2020 00:44
Додано: Сер 09 вер, 2020 08:05
[quote="5053522:andrein"][quote="5053023:malkaum"]"на алкоголь – 1,4%", почти поверил)
При средней зарплате 11804 грн - это в среднем примерно 165 грн[/quote]
Так за бухлом в магазин уже давно никто не ходит. 165 грн - это себестоимость двух 3-х литровых банок хорошего самогона. [/quote]
Какое-то Зазеркалье. Ваш пост будто из 90х. Какой нафиг самогон?! Все давно все покупают в супермаркетах. Кто такие эти "никто", если супермаркеты реализуют алкоголя на миллионы гривен?!
Додано: Сер 09 вер, 2020 09:58
Да украинцы просто едят много.
Бывший рошеновский министр Рева подтвердит мои слова.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 09 вер, 2020 10:50
SMOKE, прежде чем "умничать" нужно осилить то что комментируете. Написано "себестоимость", а значит что? Человек имеет в виду что многие гонят для себя, благо сейчас ассортимент аппаратов в продаже - на любой вкус, тип и цену. Кстати в 90-е ларьки тоже вроде как торговали "алкоголем", что не мешало процветать торговцам бодяженным спиртом и самогоном.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Додано: Сер 09 вер, 2020 16:38
Похоже это вы что- то не осилили. Гонят для себя не из бедности, а как хобби, единицы. Сейчас не 90е и уровень жизни намного вырос у простого украинца. Человек написал, что "никто в супермаркете не покупает алкоголь", что является бредом чистой воды.
Додано: Сер 09 вер, 2020 16:44
Re: Витрати на харчування становлять половину доходів...
Из вышенаписанного понял, что сахар и дрожжи, входящие в "еду", следовало бы с половины перевести в категорию "алкоголь"
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