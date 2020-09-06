Народний депутат Юрій Камельчук (фракція "Слуга народу") зареєстрував у Верховній Раді законопроект №4064
Дивися повний текст Законопроєкт Мін'юсту для запобігання стягнення $350 млн з ПриватБанку зареєстровано в Раді.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 10:25
Законопроєкт Мін'юсту для запобігання стягнення $350 млн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Законопроєкт Мін'юсту для запобігання стягнення $350 млн з ПриватБанку зареєстровано в Раді.
Додано: Вів 08 вер, 2020 10:26
То что слуга педальный отдаст 10 млрд коломойскому сомнений нет. Они прикривают вовков авакова и других коррупционеров уже сменили наб привата может там уже рулит беня так что десяткой клоунов не остановить
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