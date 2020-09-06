RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Законопроєкт Мін'юсту для
запобігання стягнення $350 млн...

Законопроєкт Мін'юсту для запобігання стягнення $350 млн...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:25

Законопроєкт Мін'юсту для запобігання стягнення $350 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Народний депутат Юрій Камельчук (фракція "Слуга народу") зареєстрував у Верховній Раді законопроект №4064

Дивися повний текст Законопроєкт Мін'юсту для запобігання стягнення $350 млн з ПриватБанку зареєстровано в Раді.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90168
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:26

То что слуга педальный отдаст 10 млрд коломойскому сомнений нет. Они прикривают вовков авакова и других коррупционеров уже сменили наб привата может там уже рулит беня так что десяткой клоунов не остановить
l4567
 
Повідомлень: 153
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:23

Так решение законно или нет ? Я не за формально, я по сути.
Igorten
 
Повідомлень: 4055
З нами з: 01.11.11
Подякував: 38 раз.
Подякували: 1223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:40

Что хотят то и творят......................
mapamapa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 312
З нами з: 06.08.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Тракторист і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мін’юст підготував законопроєкт, щоб заблокувати...
R2 » Пон 07 вер, 2020 10:12
3 156
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 вер, 2020 00:12
EKO
Третьякова анонсувала законопроєкт про скасування...
R2 » Нед 06 вер, 2020 09:56
2 191
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 вер, 2020 20:00
olena5650145
ВР прийняла за основу законопроєкт про користувачів...
R2 » П'ят 04 вер, 2020 21:50
3 126
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 вер, 2020 12:20
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.