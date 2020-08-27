До кінця року на автострадах планують встановити 220 камер автофіксації.
Дивися повний текст У МВС планують до кінця року встановити 220 камер автофіксації на автострадах - Геращенко.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 11:13
У МВС планують до кінця року встановити 220 камер...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВС планують до кінця року встановити 220 камер автофіксації на автострадах - Геращенко.
Додано: Вів 08 вер, 2020 11:13
Оце так, автострад у нас нема, але камери на них встановлять :) чи всі 220 поставлять на трасі Київ-Бориспіль?
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