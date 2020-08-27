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У МВС планують до кінця
року встановити 220 камер...

У МВС планують до кінця року встановити 220 камер...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:13

У МВС планують до кінця року встановити 220 камер...

Пропонуємо до обговорення:
До кінця року на автострадах планують встановити 220 камер автофіксації.

Дивися повний текст У МВС планують до кінця року встановити 220 камер автофіксації на автострадах - Геращенко.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:13

Оце так, автострад у нас нема, але камери на них встановлять :) чи всі 220 поставлять на трасі Київ-Бориспіль?
Taras Rudko
 
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220 кммер в месяц?
anton_gms
 
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