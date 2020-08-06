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Samsung побудує найбільший у
світі завод з виробництва ліків

Samsung побудує найбільший у світі завод з виробництва ліків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:20

Samsung побудує найбільший у світі завод з виробництва ліків

Пропонуємо до обговорення:
Samsung профінансує близько 2 мільярдів доларів в будівництво заводу з виробництва ліків, який повинен стати найбільшим такого роду об'єктом у світі після завершення робіт у 2022 році.

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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:20

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