З квітня по серпень Національна служба здоров'я виплатила медустановам близько 3,5 млрд грн за лікування пацієнтам із COVID-19.
Дивися повний текст Названо суму, виплачену лікарням за боротьбу з COVID.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 12:18
Названо суму, виплачену лікарням за боротьбу з COVID
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо суму, виплачену лікарням за боротьбу з COVID.
Додано: Вів 08 вер, 2020 12:19
Але в Харкові в інфекційній безкоштовно тільки кисень(кому потрібен) , цефтріаксон (але лідокаін до нього треба купляти самому) та ще якась таблетка . Всі ліки за власний рахунок (( Але лікують і це головне , крім цього ще кормлять тричі на день ) . Та дуже велика проблема , що навіть в цей обласній інфекціонній лікарні немає грошей на тести ПЛР , тому виписуюсь без негативного тесту ...
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