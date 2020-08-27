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Названо суму, виплачену
лікарням за боротьбу з COVID

Названо суму, виплачену лікарням за боротьбу з COVID
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:18

Названо суму, виплачену лікарням за боротьбу з COVID

Пропонуємо до обговорення:
З квітня по серпень Національна служба здоров'я виплатила медустановам близько 3,5 млрд грн за лікування пацієнтам із COVID-19.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:19

Але в Харкові в інфекційній безкоштовно тільки кисень(кому потрібен) , цефтріаксон (але лідокаін до нього треба купляти самому) та ще якась таблетка . Всі ліки за власний рахунок (( Але лікують і це головне , крім цього ще кормлять тричі на день ) . Та дуже велика проблема , що навіть в цей обласній інфекціонній лікарні немає грошей на тести ПЛР , тому виписуюсь без негативного тесту ...
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:46

  yuluk написав:Та дуже велика проблема , що навіть в цей обласній інфекціонній лікарні немає грошей на тести ПЛР , тому виписуюсь без негативного тесту ...

а в чем именно проблема? -- осложнения сняли? -- сняли -- что еще нужно-то?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:04

А теперь еще огласите суммы выделенные из этого фонда в МВД, на строительство дорог и на другие, не имеющие отношения к эпидемии, цели.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:32

Коронавирусный фонд разворован,для этого и создавался.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:33

для сравнения стоило бы привести цифры сколько например выплачинается на больных гриппом, различны пневмонии и т.д. а то ходят слухи, что больницам выгодней всех оформлять как больных короной...
Тракторист
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