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Шмигаль розповів, яке підвищення
пенсій чекає українців...

Шмигаль розповів, яке підвищення пенсій чекає українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:01

Шмигаль розповів, яке підвищення пенсій чекає українців...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Шмигаль розповів, яке підвищення пенсій чекає українців у 2021.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:01

пан шмигаль ,,великий,,казкар і провидець знає яке покращення для пннсіонерів буде вмайбутньому з 14року від усіх премєрів чуєму ту саму казочку буде зробимо а на ділі ніхрина ніхрина і ніхрина...
ivankorinec1956
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:30

Весной Шмыгаля уже не будет в кабмине. Поэтому можно, что хочешь балаболить.
Ratatui
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