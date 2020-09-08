Про це в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Шмигаль розповів, яке підвищення пенсій чекає українців у 2021.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 13:01
Шмигаль розповів, яке підвищення пенсій чекає українців...
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Дивися повний текст Шмигаль розповів, яке підвищення пенсій чекає українців у 2021.
Додано: Вів 08 вер, 2020 13:01
пан шмигаль ,,великий,,казкар і провидець знає яке покращення для пннсіонерів буде вмайбутньому з 14року від усіх премєрів чуєму ту саму казочку буде зробимо а на ділі ніхрина ніхрина і ніхрина...
Додано: Сер 09 вер, 2020 10:30
Весной Шмыгаля уже не будет в кабмине. Поэтому можно, что хочешь балаболить.
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