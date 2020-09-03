В Україні реформа сфери житлово-комунального господарства (ЖКГ), яка проводилася кілька років, за фактом провалилася.
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" пояснили, чому провалилася реформа ЖКГ.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 13:27
В "Слузі народу" пояснили, чому провалилася реформа ЖКГ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" пояснили, чому провалилася реформа ЖКГ.
Додано: Вів 08 вер, 2020 13:27
Реформа ЖКХ провалилась , потому что импотенты и не собирались ее проводить.
Додано: Вів 08 вер, 2020 13:36
Re: В
Вся реформа ЖКХ это срубание бабла без улучшения качества, а лучше без оказания услуг.
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