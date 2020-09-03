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В "Слузі народу" пояснили,
чому провалилася реформа ЖКГ

В "Слузі народу" пояснили, чому провалилася реформа ЖКГ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:27

В "Слузі народу" пояснили, чому провалилася реформа ЖКГ

Пропонуємо до обговорення:
В Україні реформа сфери житлово-комунального господарства (ЖКГ), яка проводилася кілька років, за фактом провалилася.

Дивися повний текст В \"Слузі народу\" пояснили, чому провалилася реформа ЖКГ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:27

Реформа ЖКХ провалилась , потому что импотенты и не собирались ее проводить.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:36

Re: В

Вся реформа ЖКХ это срубание бабла без улучшения качества, а лучше без оказания услуг.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:11

Её и небыло!!! Крали деньги лопатами!!!!
mapamapa
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:21

Какой рынок если вокруг одни монополии?
alex7gk
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:18

Корень зла в том,что ЖЕКи,Управл.компании получают наши деньги по непонятным нормативам АВАНСОМ,а выполнять работы по ремонту ,например,не спешат!Удивительно,что на эти АВАНСЫ начисляется еще ПДВ как на выполненные работы!Чиновники-изобретатели даже узаконили АКТ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ работах,который надо подписать в ЖЕКе.Давно пора поставить все с головы на ноги-РАБОТЫ должны оплачивать ся ПОСЛЕ их выполнения,как делается во всем цивилизованном рыночном мире,а АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ исполнитель должен подписывать у жителей дома иначе не получит оплаты.Жители будут меньше платить ,государство будет меньше тратить на субсидии,долги граждан сократятся-всем будет понятно за что платишь!
borzol
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:27

А у нас что,есть реформы,которые не провалились?При такой коррупции,реформы невозможны в принципе,хотя если для обогащения олигархов и чиновников,то да.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:39

В этом вся наша недовласть.Рынка нет,но рыночные тарифы есть.
Scotch
 
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