В Україні реформа сфери житлово-комунального господарства (ЖКГ), яка проводилася кілька років, за фактом провалилася.
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" пояснили, чому провалилася реформа ЖКГ.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 13:27
В "Слузі народу" пояснили, чому провалилася реформа ЖКГ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" пояснили, чому провалилася реформа ЖКГ.
Додано: Вів 08 вер, 2020 13:27
Реформа ЖКХ провалилась , потому что импотенты и не собирались ее проводить.
Додано: Вів 08 вер, 2020 13:36
Re: В
Вся реформа ЖКХ это срубание бабла без улучшения качества, а лучше без оказания услуг.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 18:18
Корень зла в том,что ЖЕКи,Управл.компании получают наши деньги по непонятным нормативам АВАНСОМ,а выполнять работы по ремонту ,например,не спешат!Удивительно,что на эти АВАНСЫ начисляется еще ПДВ как на выполненные работы!Чиновники-изобретатели даже узаконили АКТ О НЕВЫПОЛНЕННЫХ работах,который надо подписать в ЖЕКе.Давно пора поставить все с головы на ноги-РАБОТЫ должны оплачивать ся ПОСЛЕ их выполнения,как делается во всем цивилизованном рыночном мире,а АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ исполнитель должен подписывать у жителей дома иначе не получит оплаты.Жители будут меньше платить ,государство будет меньше тратить на субсидии,долги граждан сократятся-всем будет понятно за что платишь!
Додано: Вів 08 вер, 2020 18:27
А у нас что,есть реформы,которые не провалились?При такой коррупции,реформы невозможны в принципе,хотя если для обогащения олигархов и чиновников,то да.
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