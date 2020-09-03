похоже, что это свойство практически всех проведенных реформ
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:55
Додано: Вів 08 вер, 2020 22:05
При более детальном изучении, оказывается, что все "реформы" контролируются ворами в Законе.
Под любым благим предлогом и всеобщем одобрении населением, в ожидании реальных улучшений идёт жесткое кидалово и отъятие последних, честно заработанных.
Этакий жесткий лохотрон: что не делай, всё равно кинут и поимеют.
Вызывает сомнение, одно: Вам на этом же форуме за много лет чётко прописывались все перспективы, ещё до начала "реформ" - и что?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|