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В "Слузі народу" пояснили,
чому провалилася реформа ЖКГ

В "Слузі народу" пояснили, чому провалилася реформа ЖКГ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:55

  ruvex написав:Вся реформа ЖКХ это срубание бабла без улучшения качества, а лучше без оказания услуг.


похоже, что это свойство практически всех проведенных реформ :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 22:05

  Shram написав:
  Scotch написав:А у нас что,есть реформы,которые не провалились?При такой коррупции,реформы невозможны в принципе,хотя если для обогащения олигархов и чиновников,то да.


Есть которые не провалились.
Это те которые так и не начинали.
О которых лет 15 уже говорят что нужно проводить, но кроме болтовни ничего не делается.
А так да - из тех которые вроде как начали делать, все провалены.

При более детальном изучении, оказывается, что все "реформы" контролируются ворами в Законе.
Под любым благим предлогом и всеобщем одобрении населением, в ожидании реальных улучшений идёт жесткое кидалово и отъятие последних, честно заработанных.

Этакий жесткий лохотрон: что не делай, всё равно кинут и поимеют.

Вызывает сомнение, одно: Вам на этом же форуме за много лет чётко прописывались все перспективы, ещё до начала "реформ" - и что?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:27

  Амвросий написав:
  ruvex написав:Вся реформа ЖКХ это срубание бабла без улучшения качества, а лучше без оказания услуг.


похоже, что это свойство практически всех проведенных реформ :)


интересно остались еще те кто вообще верит в возможность проведения каких-либо реформ в этом ...государстве :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:35

Re: формы

А были запросы на реформы?
  Kudrjavuy написав:на этом же форуме за много лет чётко прописывались все перспективы, ещё до начала "реформ"

до 2013 года? когда прописывалось
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:43

antikkristall Все это можно исправить лишь решительными действиями. Покупкой билета для эммиграции из этой "процветающей" страны
tempepiro
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  #<12
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