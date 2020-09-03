похоже, что это свойство практически всех проведенных реформ
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Додано: Вів 08 вер, 2020 21:55
Додано: Вів 08 вер, 2020 22:05
При более детальном изучении, оказывается, что все "реформы" контролируются ворами в Законе.
Под любым благим предлогом и всеобщем одобрении населением, в ожидании реальных улучшений идёт жесткое кидалово и отъятие последних, честно заработанных.
Этакий жесткий лохотрон: что не делай, всё равно кинут и поимеют.
Вызывает сомнение, одно: Вам на этом же форуме за много лет чётко прописывались все перспективы, ещё до начала "реформ" - и что?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 09 вер, 2020 11:27
интересно остались еще те кто вообще верит в возможность проведения каких-либо реформ в этом ...государстве
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Сер 09 вер, 2020 11:35
Re: формы
Додано: Сер 09 вер, 2020 11:43
antikkristall Все это можно исправить лишь решительными действиями. Покупкой билета для эммиграции из этой "процветающей" страны
Додано: Сер 09 вер, 2020 13:34
Re: В
Сейчас появится _hunter с vitaliy_berdinskikh и всем вам "доступно и аргументированно" дадут расклад,про успешность этих реформ,а кому они не нравятся ...продавайте свои халупы и в сад или пахать по 28 часов в день,чтобы реформы были ещё успешней,чем во всём цивилизованном мире!
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:08
Re: кто заказывал реформы на Дубровку
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