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В "Слузі народу" пояснили, чому провалилася реформа ЖКГ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:23
chumakcm1430 написав:У государства нету своего бабла,как такового,это общее(ОБЩАК)
всех тех,кто что-то думает по странному недоразумению.А так-да,если сделать из бабушатников "конфетки", ...
Вот именно. И именно по этой причине мне, например, решительно не понятно -- почему кто-то хочет МОИ деньги угрохать на делание из бабушатников "конфеток".
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