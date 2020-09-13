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В "Слузі народу" пояснили,
чому провалилася реформа ЖКГ

В "Слузі народу" пояснили, чому провалилася реформа ЖКГ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:23

  chumakcm1430 написав:У государства нету своего бабла,как такового,это общее(ОБЩАК) всех тех,кто что-то думает по странному недоразумению.А так-да,если сделать из бабушатников "конфетки", ...

Вот именно. И именно по этой причине мне, например, решительно не понятно -- почему кто-то хочет МОИ деньги угрохать на делание из бабушатников "конфеток".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:18

  _hunter написав:
  chumakcm1430 написав:У государства нету своего бабла,как такового,это общее(ОБЩАК) всех тех,кто что-то думает по странному недоразумению.А так-да,если сделать из бабушатников "конфетки", ...

Вот именно. И именно по этой причине мне, например, решительно не понятно -- почему кто-то хочет МОИ деньги угрохать на делание из бабушатников "конфеток".
.Лихо!Так с таким успехом,я могу заявить: почему кто-то хочет МОИ деньги угрохать на образование.Мои дети,давно отучились и мне как-то школы,ВУЗы до одного места.Так же моя полиция,не сильно меня бережёт,хотя их служба и опасна и трудна.....и список этот можно долго продолжать. "...если гражданина заставляют полностью оплачивать образование и медобслуживание,пенсию накапливать только из собственных средств,все коммунальные услуги оплачивать полностью по "рыночной цене",то зачем мне такое государство?С какой стати я должен платить налоги и содержать безумную армию чиновников!Здравоохранение,образование,наука должны обеспечиваться из бюджета.Если государство сваливает эту заботу на нас самих,пусть оно исчезнет в таком виде,нам будет гораздо легче!" Ж.И.Алфёров,учёный,лауреат Нобелевской премии(с)
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:30

  chumakcm1430 написав:
  _hunter написав:
  chumakcm1430 написав:У государства нету своего бабла,как такового,это общее(ОБЩАК) всех тех,кто что-то думает по странному недоразумению.А так-да,если сделать из бабушатников "конфетки", ...

Вот именно. И именно по этой причине мне, например, решительно не понятно -- почему кто-то хочет МОИ деньги угрохать на делание из бабушатников "конфеток".
.Лихо!Так с таким успехом,я могу заявить: почему кто-то хочет МОИ деньги угрохать на образование.Мои дети,давно отучились и мне как-то школы,ВУЗы до одного места.Так же моя полиция,не сильно меня бережёт,хотя их служба и опасна и трудна.....и список этот можно долго продолжать. "...если гражданина заставляют полностью оплачивать образование и медобслуживание,пенсию накапливать только из собственных средств,все коммунальные услуги оплачивать полностью по "рыночной цене",то зачем мне такое государство?С какой стати я должен платить налоги и содержать безумную армию чиновников!Здравоохранение,образование,наука должны обеспечиваться из бюджета.Если государство сваливает эту заботу на нас самих,пусть оно исчезнет в таком виде,нам будет гораздо легче!" Ж.И.Алфёров,учёный,лауреат Нобелевской премии(с)

Так при чем тут образование с медициной и правоохранителями?
Все бабушатники - чья-то ЧАСТНАЯ собственность, у каждого есть свои хозяева. Так с какой стати мои деньги должны тратиться на то, чтобы кому-то нахаляву делать "конфетки" из их личных бабушатников?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 07:56

  Faceless написав:Так при чем тут образование с медициной и правоохранителями?
Все бабушатники - чья-то ЧАСТНАЯ собственность, у каждого есть свои хозяева. Так с какой стати мои деньги должны тратиться на то, чтобы кому-то нахаляву делать "конфетки" из их личных бабушатников?


Но то же самое можно сказать и об образовании или медицине.
Меняем пару слов в вашей цитате и вуаля -

"Все школьники и студенты - чья-то дети, у каждого есть свои родители. Так с какой стати мои деньги должны тратиться на то, чтобы кому-то нахаляву давать образование, и делать грамотных людей из их чужих для меня детей?"

ЗЫ Одна из основных функций государства - перераспределение финансов внутри общества.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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