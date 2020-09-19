Вот именно. И именно по этой причине мне, например, решительно не понятно -- почему кто-то хочет МОИ деньги угрохать на делание из бабушатников "конфеток".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:23
Вот именно. И именно по этой причине мне, например, решительно не понятно -- почему кто-то хочет МОИ деньги угрохать на делание из бабушатников "конфеток".
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:18
.Лихо!Так с таким успехом,я могу заявить: почему кто-то хочет МОИ деньги угрохать на образование.Мои дети,давно отучились и мне как-то школы,ВУЗы до одного места.Так же моя полиция,не сильно меня бережёт,хотя их служба и опасна и трудна.....и список этот можно долго продолжать. "...если гражданина заставляют полностью оплачивать образование и медобслуживание,пенсию накапливать только из собственных средств,все коммунальные услуги оплачивать полностью по "рыночной цене",то зачем мне такое государство?С какой стати я должен платить налоги и содержать безумную армию чиновников!Здравоохранение,образование,наука должны обеспечиваться из бюджета.Если государство сваливает эту заботу на нас самих,пусть оно исчезнет в таком виде,нам будет гораздо легче!" Ж.И.Алфёров,учёный,лауреат Нобелевской премии(с)
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:30
Так при чем тут образование с медициной и правоохранителями?
Все бабушатники - чья-то ЧАСТНАЯ собственность, у каждого есть свои хозяева. Так с какой стати мои деньги должны тратиться на то, чтобы кому-то нахаляву делать "конфетки" из их личных бабушатников?
Додано: Суб 19 вер, 2020 07:56
Но то же самое можно сказать и об образовании или медицине.
Меняем пару слов в вашей цитате и вуаля -
"Все школьники и студенты - чья-то дети, у каждого есть свои родители. Так с какой стати мои деньги должны тратиться на то, чтобы кому-то нахаляву давать образование, и делать грамотных людей из их чужих для меня детей?"
ЗЫ Одна из основных функций государства - перераспределение финансов внутри общества.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Суб 19 вер, 2020 13:07
Re: В "Слузі народу" пояснили, чому провалилася реформа ЖКГ
Правоохранительная, судебная, медицинская система - это общественное благо, их нормальное функционирование делает лучше всем.
Конкретный бабушатник - это частная собственность, его состояние - заботы и комфорт конкретных людей, его владельцев.
Твк что ваша аналогия совершенно неуместна
Додано: Суб 19 вер, 2020 17:20
Еще как уместна.
Бабушатники это единственое что получили некоторые граждане в качестве наследия СССР потеряв при этом вклады и не получив ничего от грабительской приватизации 90-х.
При СССР очень мало отчислялось на капремонт жилья, при незалежности вообще ничего, поэтому сроки ремонта давно прошли.
Теперь это недогосударство в лице нескольких перечисленных оракулов этого форума рассказывает что оно вообще не при чем - ваша собственность, следовательно, это ваши проблемы.
Решайте их сами, а мы пока установим с потолка тарифы т. к. красть из общенародной бывшей собственности осталось мало, а нужно же содержать многочисленных чиновников да и поддержать монополистов-поставщиков услуг нужно, т. к.
любая власть в Украине приходит на их деньги и должна в первую очередь им.
Жилье это тоже необходимое условие существования человека в не самом теплом климате.
Тем более что в бабушатниках живут в основном нищие пенсионеры которых и так это недогосударство обокрало несколько раз за годы незалежности и ремонтировать свой дом на их нищенские пенсии они не могут равно как и последовать советам здешних доброхотов продать свое жилье и переехать в село где медпомощи нет, а содержание своего дома зимой ещё дороже.
PS Граждане многоквартирных домов не владеют землёй под своими квартирами, моп-ами и рядом с домом и их владение на самом деле довольно эфемерно ибо коллективная собственность на указанные мною площади не подразумевает продажу этой части общей собственности пропорционально площади квартиры или по иному принципу
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 20 вер, 2020 12:38
В данном контексте ...."общественное благо, их нормальное функционирование делает лучше всем",звучит как-то кощунственно!Вы и Вам подобные,продвигаете парадигму того,что Налоги это как-Дань, которую мы платим злобной орде чиновников,за то чтобы они нас не посадили за не уплату налогов при этом в замен не получая -НИЧЕГО!.Налоги это скорее всё таки-Покупка,граждане в принудительном порядке покупают набор услуг,которое предоставляет гос-рство..В чём разница на пример налогов в Украине и Швейцарии.....швейцарец отдавая налоговые деньги покупает:раскошные парки,улицы,супер дороги,профессионалов в Правительстве,удобные для жизни Законы,вежливых полицаев и паспорт который открывает свободный доступ во все страны мира.Мы же платя налоги покупаем на них;ненависть,охамевшего мента,который быстро "изнасилует",если налогоплательщик зазивается,судебно-феодальную систему,убогую медицину и никчемное образование,разбитую за 30 лет инфраструктуру ЖКХ,наглых чиновников и т.д по списку.........
|