Додано: Суб 19 вер, 2020 17:20

Faceless написав:

Правоохранительная, судебная, медицинская система - это общественное благо, их нормальное функционирование делает лучше всем.

Конкретный бабушатник - это частная собственность, его состояние - заботы и комфорт конкретных людей, его владельцев.



Твк что ваша аналогия совершенно неуместна Правоохранительная, судебная, медицинская система - это общественное благо, их нормальное функционирование делает лучше всем.Конкретный бабушатник - это частная собственность, его состояние - заботы и комфорт конкретных людей, его владельцев.Твк что ваша аналогия совершенно неуместна

Еще как уместна.Бабушатники это единственое что получили некоторые граждане в качестве наследия СССР потеряв при этом вклады и не получив ничего от грабительской приватизации 90-х.При СССР очень мало отчислялось на капремонт жилья, при незалежности вообще ничего, поэтому сроки ремонта давно прошли.Теперь это недогосударство в лице нескольких перечисленных оракулов этого форума рассказывает что оно вообще не при чем - ваша собственность, следовательно, это ваши проблемы.Решайте их сами, а мы пока установим с потолка тарифы т. к. красть из общенародной бывшей собственности осталось мало, а нужно же содержать многочисленных чиновников да и поддержать монополистов-поставщиков услуг нужно, т. к.любая власть в Украине приходит на их деньги и должна в первую очередь им.Жилье это тоже необходимое условие существования человека в не самом теплом климате.Тем более что в бабушатниках живут в основном нищие пенсионеры которых и так это недогосударство обокрало несколько раз за годы незалежности и ремонтировать свой дом на их нищенские пенсии они не могут равно как и последовать советам здешних доброхотов продать свое жилье и переехать в село где медпомощи нет, а содержание своего дома зимой ещё дороже.PS Граждане многоквартирных домов не владеют землёй под своими квартирами, моп-ами и рядом с домом и их владение на самом деле довольно эфемерно ибо коллективная собственность на указанные мною площади не подразумевает продажу этой части общей собственности пропорционально площади квартиры или по иному принципу