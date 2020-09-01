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Як змінились ціни в новобудовах
передмістя у серпні...

Як змінились ціни в новобудовах передмістя у серпні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:43

Як змінились ціни в новобудовах передмістя у серпні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в аналітиці "ЛУН."

Дивися повний текст Як змінились ціни в новобудовах передмістя у серпні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:43

ЖК растут — кафе, магазины у дома, какой-то скверик уже есть. Картинка улучшается — цену можно увеличивать. Но главного то нет — садов и школ. И даже если есть частный — то большинству не по карману. В государственные часто возить в обратную от работы сторону.
И картинка больше не радует. В ремонт вложились. Продать и жалко и некому по этой цене (Статья об этом). Вот и продолжают жить так как есть.
RO41m
 
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