Про це йдеться в аналітиці "ЛУН."
Дивися повний текст Як змінились ціни в новобудовах передмістя у серпні (інфографіка).
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Додано: Вів 08 вер, 2020 15:43
Як змінились ціни в новобудовах передмістя у серпні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як змінились ціни в новобудовах передмістя у серпні (інфографіка).
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:43
ЖК растут — кафе, магазины у дома, какой-то скверик уже есть. Картинка улучшается — цену можно увеличивать. Но главного то нет — садов и школ. И даже если есть частный — то большинству не по карману. В государственные часто возить в обратную от работы сторону.
И картинка больше не радует. В ремонт вложились. Продать и жалко и некому по этой цене (
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