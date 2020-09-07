Номер телефону, який українці використовують, щоб зайти в інтернет-банкінг, називається фінансовим.
Дивися повний текст У Нацбанку порадили захистити свій фінансовий номер телефону: як це зробити.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 17:13
У Нацбанку порадили захистити свій фінансовий номер...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацбанку порадили захистити свій фінансовий номер телефону: як це зробити.
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:13
Спасение утопающих-проблема самих у утопающих.Банки,получающие миллионные прибыли за счет своих клиентов тупо устранились от этой проблемы.
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:19
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:23
Re: У Нацбанку порадили захистити свій фінансовий номер...
Рекомендуємо телефонувати нам з вашого фінансового номеру.
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:57
"не разглашать свой финансовый номер телефона;". супер совет, учитывая что база данных приватбанка была слита и теперь можно в телеграмм боте по номеру мобильного узнать как минимум ФИО владельца.
Додано: Вів 08 вер, 2020 18:04
Додано: Вів 08 вер, 2020 18:16
Re: У Нацбанку порадили захистити свій фінансовий номер...
вот меня интересует вот этот совет
"перейти на контракт з мобільним оператором;"
а если просто пройдена процедура регистрации номера на паспорт у оператора (без перехода на контрактные тарифы)? это вроде ж должно быть эквивалентно в плане безопасности?
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