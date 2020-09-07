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У Нацбанку порадили захистити
свій фінансовий номер...

У Нацбанку порадили захистити свій фінансовий номер...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:13

У Нацбанку порадили захистити свій фінансовий номер...

Пропонуємо до обговорення:
Номер телефону, який українці використовують, щоб зайти в інтернет-банкінг, називається фінансовим.

Дивися повний текст У Нацбанку порадили захистити свій фінансовий номер телефону: як це зробити.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:13

Спасение утопающих-проблема самих у утопающих.Банки,получающие миллионные прибыли за счет своих клиентов тупо устранились от этой проблемы.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:19

  sena_2008atp написав:Спасение утопающих-проблема самих у утопающих.Банки,получающие миллионные прибыли за счет своих клиентов тупо устранились от этой проблемы.

А это тупо не их проблема. Да и совет нацбанки из разряда: "ставьте надежные замки на двери квартир"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:23

Re: У Нацбанку порадили захистити свій фінансовий номер...

Якщо все ж маєте сумніви щодо безпеки вашого фінансового номеру, то можна зателефонвати на гарячу лінію Національного банку України: 0 800 505 240.

Рекомендуємо телефонувати нам з вашого фінансового номеру.


:mrgreen: :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:57

"не разглашать свой финансовый номер телефона;". супер совет, учитывая что база данных приватбанка была слита и теперь можно в телеграмм боте по номеру мобильного узнать как минимум ФИО владельца.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:04

  RomanTik написав:"не разглашать свой финансовый номер телефона;". супер совет, учитывая что база данных приватбанка была слита и теперь можно в телеграмм боте по номеру мобильного узнать как минимум ФИО владельца.

Не приветом единым. Да и никакой проблемы сменить фин-номер после слива нет (не было).
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:16

Re: У Нацбанку порадили захистити свій фінансовий номер...

вот меня интересует вот этот совет
"перейти на контракт з мобільним оператором;"

а если просто пройдена процедура регистрации номера на паспорт у оператора (без перехода на контрактные тарифы)? это вроде ж должно быть эквивалентно в плане безопасности?
Alex2007
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