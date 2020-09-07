У Нацбанку порадили захистити свій фінансовий номер...

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Додано: Сер 09 вер, 2020 10:55
считаю правильным выдавать карту (новую или под замену вместо потерянной) по паспорту. Это резко уменьшить уровень мошенничества как с банковскими картами, так и с другими вопросами. Не будет одноразовых номеров, чтобы обмануть и выкинуть
Додано: Сер 09 вер, 2020 11:20
Ясное дело, авторы статейки как всегда забыли о самом простом и эффективном способе Регистрация номера не только позволяет переносить его к другому оператору, но и исключает возможность замены СИМ-карты без личного присутствия ее владельца.
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