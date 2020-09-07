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У Нацбанку порадили захистити
свій фінансовий номер...

У Нацбанку порадили захистити свій фінансовий номер...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:55

считаю правильным выдавать карту (новую или под замену вместо потерянной) по паспорту. Это резко уменьшить уровень мошенничества как с банковскими картами, так и с другими вопросами. Не будет одноразовых номеров, чтобы обмануть и выкинуть
vilenovich80
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:20

  Alex2007 написав:вот меня интересует вот этот совет
"перейти на контракт з мобільним оператором;"

а если просто пройдена процедура регистрации номера на паспорт у оператора (без перехода на контрактные тарифы)? это вроде ж должно быть эквивалентно в плане безопасности?


Ясное дело, авторы статейки как всегда забыли о самом простом и эффективном способе :) Регистрация номера не только позволяет переносить его к другому оператору, но и исключает возможность замены СИМ-карты без личного присутствия ее владельца.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 06:58

просто зарегистрировать номер на паспорт и все.5 минут у оператора.давно сделал даже не на фин номер а её а все симки,если утеряю легко востановить номер тоже.
lavidenko
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