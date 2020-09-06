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Гроші ПриватБанку: НАБУ відкрило справу через рішення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:21
Пропонуємо до обговорення:
Національне антикорупційне бюро порушило кримінальну справу за фактом ухвалення суддею Печерського райсуду Сергієм Вовком рішення на користь Суркісів у справі ПриватБанку.
Дивися повний текст Гроші ПриватБанку: НАБУ відкрило справу через рішення Печерського суду на користь Суркісів
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Додано: Вів 08 вер, 2020 17:21
Государство везде сунет нос!!! МОТОР-СІЧ - 3,5 миллиарда долларов не выплатили инвесторам, куда смотрит суд почти 4 года?
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