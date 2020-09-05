Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступає за збільшення власного видобутку газу.
Дивися повний текст Шмигаль виступає за збільшення власного видобутку газу.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 17:50
Шмигаль виступає за збільшення власного видобутку газу
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Дивися повний текст Шмигаль виступає за збільшення власного видобутку газу.
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:50
Интересно, кто против, почему только газ - найти и добыть, нужно все полезные ископаемые - оперативно провести разведку и добывать...Только -не все находят и не везде....
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