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Шмигаль виступає за збільшення
власного видобутку газу

Шмигаль виступає за збільшення власного видобутку газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:50

Шмигаль виступає за збільшення власного видобутку газу

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступає за збільшення власного видобутку газу.

Дивися повний текст Шмигаль виступає за збільшення власного видобутку газу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:50

Интересно, кто против, почему только газ - найти и добыть, нужно все полезные ископаемые - оперативно провести разведку и добывать...Только -не все находят и не везде....
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:28

выступать мало, надо ещё и что-то делать...
Тракторист
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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