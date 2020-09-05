Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступає за збільшення власного видобутку газу.
Дивися повний текст Шмигаль виступає за збільшення власного видобутку газу.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 17:50
Шмигаль виступає за збільшення власного видобутку газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль виступає за збільшення власного видобутку газу.
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:50
Интересно, кто против, почему только газ - найти и добыть, нужно все полезные ископаемые - оперативно провести разведку и добывать...Только -не все находят и не везде....
Додано: Вів 08 вер, 2020 19:09
"мы" - это кто? Олигархи-монополисты? Для народа Украины, газ по европейским ценам почему-то недоступен и купить его можно только через монополию по завышенной цене.
Зачем вообще собственная добыча газа, если газ дешевле на европейском хабе покупать?
Собственную добычу нужно не увеличивать, а вообще прекратить. Народный газ просто уходит в черную дыру, населению от этого никакой пользы нет.
Если закрыть собственную добычу газа, то тарифы на газ снизятся до уровня европейских цен.
А пока добыча собственного газа, принадлежащего народу приносит народу только убытки, смысла в собственной добыче нет. Народу приходится еще и доплачивать олигархам, которые добывают и вывозят газ в свою пользу. Поэтому собственный газ лучше оставить потомкам и закупать импортный газ. Это дешевле.
Додано: Вів 08 вер, 2020 19:51
Помнится ещё Яйценюк , когда в восемь раз тарифы на газ задрал, обещал что всё это приведёт к взрывному росту добычи украинского газа.
Однако всё к чему привело - лишь увеличение премий чинушам в гос корпорациях а-ля Нафтогаз.
Теперь уже точно не вернусь
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