Шмигаль виступає за збільшення власного видобутку газу

Додано: Вів 08 вер, 2020 19:51

Помнится ещё Яйценюк , когда в восемь раз тарифы на газ задрал, обещал что всё это приведёт к взрывному росту добычи украинского газа.

Однако всё к чему привело - лишь увеличение премий чинушам в гос корпорациях а-ля Нафтогаз.