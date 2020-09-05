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Шмигаль виступає за збільшення
власного видобутку газу

Шмигаль виступає за збільшення власного видобутку газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:50

Шмигаль виступає за збільшення власного видобутку газу

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступає за збільшення власного видобутку газу.

Дивися повний текст Шмигаль виступає за збільшення власного видобутку газу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:50

Интересно, кто против, почему только газ - найти и добыть, нужно все полезные ископаемые - оперативно провести разведку и добывать...Только -не все находят и не везде....
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:28

выступать мало, надо ещё и что-то делать...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 19:09

Сьогодні ми маємо безперешкодний доступ до ринку газу ЄС, що також сприяє зменшенню імпорту енергоносіїв.


"мы" - это кто? Олигархи-монополисты? Для народа Украины, газ по европейским ценам почему-то недоступен и купить его можно только через монополию по завышенной цене.

Але на нарадах у президента ми неодноразово порушували питання збільшення власного видобутку.


Зачем вообще собственная добыча газа, если газ дешевле на европейском хабе покупать?

Собственную добычу нужно не увеличивать, а вообще прекратить. Народный газ просто уходит в черную дыру, населению от этого никакой пользы нет.

Если закрыть собственную добычу газа, то тарифы на газ снизятся до уровня европейских цен.

А пока добыча собственного газа, принадлежащего народу приносит народу только убытки, смысла в собственной добыче нет. Народу приходится еще и доплачивать олигархам, которые добывают и вывозят газ в свою пользу. Поэтому собственный газ лучше оставить потомкам и закупать импортный газ. Это дешевле.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 19:51

Помнится ещё Яйценюк , когда в восемь раз тарифы на газ задрал, обещал что всё это приведёт к взрывному росту добычи украинского газа.
Однако всё к чему привело - лишь увеличение премий чинушам в гос корпорациях а-ля Нафтогаз.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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