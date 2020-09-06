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Українців чекають масові
перевірки: кого змусять...

Українців чекають масові перевірки: кого змусять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:21

Українців чекають масові перевірки: кого змусять...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів вдосконалило процедуру перевірки одержувачів соцдопомоги.

Дивися повний текст Українців чекають масові перевірки: кого змусять повернути допомогу в бюджет і яку інформацію зберуть.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:21

Начнут с депутатов и арендующих за 200 баков у гос-ва в конче-заспе домишек? Не?
Moimir
 
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