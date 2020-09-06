Міністерство фінансів вдосконалило процедуру перевірки одержувачів соцдопомоги.
Дивися повний текст Українців чекають масові перевірки: кого змусять повернути допомогу в бюджет і яку інформацію зберуть.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 18:21
Українців чекають масові перевірки: кого змусять...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців чекають масові перевірки: кого змусять повернути допомогу в бюджет і яку інформацію зберуть.
Додано: Вів 08 вер, 2020 18:21
Начнут с депутатов и арендующих за 200 баков у гос-ва в конче-заспе домишек? Не?
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