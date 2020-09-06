Міністерство фінансів вдосконалило процедуру перевірки одержувачів соцдопомоги.
Дивися повний текст Українців чекають масові перевірки: кого змусять повернути допомогу в бюджет і яку інформацію зберуть.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 18:21
Українців чекають масові перевірки: кого змусять...
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Дивися повний текст Українців чекають масові перевірки: кого змусять повернути допомогу в бюджет і яку інформацію зберуть.
Додано: Вів 08 вер, 2020 18:21
Начнут с депутатов и арендующих за 200 баков у гос-ва в конче-заспе домишек? Не?
Додано: Вів 08 вер, 2020 22:20
Опять не там копают, может, с аренды домов у тещи депутантами надо начать, а не с этих несчастных нескольких сотен гривен в месяц для стариков, когда в отопительный сезон кидали всех на тысячи и переплачивали за ЦО в несколько раз.
Додано: Сер 09 вер, 2020 00:00
Начнут с Порошенко, который десятки миллиардов гривен взял в беспроцентный кредит у государства?
Додано: Сер 09 вер, 2020 00:07
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