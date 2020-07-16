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Литва готує спеціальні
візи для білорусів

Литва готує спеціальні візи для білорусів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:40

Литва готує спеціальні візи для білорусів

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Литви має намір полегшити умови в'їзду в країну для білорусів. Зараз узгоджується документ, згідно з яким планується видача спеціальних віз, строком на 6 місяців.

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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:41

Украине тоже не мешал бы принимать к себе беларусов.

В книге Тома Демарко "Deadline. Управление проектами" по этому поводу есть хорошая цитата - надо переманивать к себе таких людей, чтоб их отсутствие нанесло ущерб их работодателю или государству, но в то же время было крайне выгодно нам.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:48

Вот эта цитата:

– О! – наконец сообразил Томпкинс. – Вы имеете в виду, что вам, похитителям, нужно решить ту же задачу? Выбрать нужного человека?
– Конечно. Выбирать нужно тех, кто принесет нашей стороне экономическую выгоду и одновременно нанесет урон сопернику. Найти таких людей совсем непросто.
Sanyok77
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