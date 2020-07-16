Уряд Литви має намір полегшити умови в'їзду в країну для білорусів. Зараз узгоджується документ, згідно з яким планується видача спеціальних віз, строком на 6 місяців.
Дивися повний текст Литва готує спеціальні візи для білорусів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 вер, 2020 20:40
Литва готує спеціальні візи для білорусів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Литва готує спеціальні візи для білорусів.
Додано: Вів 08 вер, 2020 20:41
Украине тоже не мешал бы принимать к себе беларусов.
В книге Тома Демарко "Deadline. Управление проектами" по этому поводу есть хорошая цитата - надо переманивать к себе таких людей, чтоб их отсутствие нанесло ущерб их работодателю или государству, но в то же время было крайне выгодно нам.
Додано: Вів 08 вер, 2020 20:48
Вот эта цитата:
– О! – наконец сообразил Томпкинс. – Вы имеете в виду, что вам, похитителям, нужно решить ту же задачу? Выбрать нужного человека?
– Конечно. Выбирать нужно тех, кто принесет нашей стороне экономическую выгоду и одновременно нанесет урон сопернику. Найти таких людей совсем непросто.
Додано: Вів 08 вер, 2020 22:00
Именно так они и сделали. И этим они совершили единственную самую большую стратегическую ошибку, которую когда-либо может сделать софтверная компания.
Они решили переписать код с нуля.
(с) Joel Spolsky
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 09 вер, 2020 10:22
Тут своих безработных под 5 лямов обещают, а еще такую толпу принимать?..
А примеры таких людей можно? -- кроме пресловутых ИТшнегов. Работяги с БеЛАЗ/МАЗ/МТЗ -- что они тут без заводов делать будут? Или когда про строительство дорог беларусами заявлялось -- именно это и имелось в виду?..
Зараз переглядають цей форум: antikkristall, olexiy_ogryzko і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|