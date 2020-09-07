Майбутня система контролю швидкості в Україні складатиметься з декількох частин.
Дивися повний текст \"Фантомні патрулі\": до кінця року на дорогах України з'являться чотири тестові програми.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 21:43
"Фантомні патрулі": до кінця року на дорогах України...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Фантомні патрулі\": до кінця року на дорогах України з'являться чотири тестові програми.
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:43
Цікаво: коли Єрмак наступний раз через подвійну суцільну на Санахант буде повертати - йому вже впаяють штраф мобільні патрульні ? ... Чи то лише для гоїв всі ці девайси мобільні ??
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