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"Фантомні патрулі": до кінця
року на дорогах України...

"Фантомні патрулі": до кінця року на дорогах України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:43

"Фантомні патрулі": до кінця року на дорогах України...

Пропонуємо до обговорення:
Майбутня система контролю швидкості в Україні складатиметься з декількох частин.

Дивися повний текст \"Фантомні патрулі\": до кінця року на дорогах України з'являться чотири тестові програми.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:43

Цікаво: коли Єрмак наступний раз через подвійну суцільну на Санахант буде повертати - йому вже впаяють штраф мобільні патрульні ? ... Чи то лише для гоїв всі ці девайси мобільні ??
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