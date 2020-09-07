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Підвищення зарплат вчителів
у 2021 році коштуватиме...

Підвищення зарплат вчителів у 2021 році коштуватиме...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 22:06

Підвищення зарплат вчителів у 2021 році коштуватиме...

Пропонуємо до обговорення:
Постанова уряду передбачає поступове (до 2023 року) підвищення окладів освітян 4 прожиткових мінімумів.

Дивися повний текст Підвищення зарплат вчителів у 2021 році коштуватиме державі 50 мільярдів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 22:06

самое время поднять зарплаты топ-менеджерам госкомпаний...
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 22:33

учителям за что поднимать то? Абсолютно все знакомые, у которых есть деньги, нанимают репетиторов, потому что в школе ничему не учат нормально.
maksymzp88
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