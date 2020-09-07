Постанова уряду передбачає поступове (до 2023 року) підвищення окладів освітян 4 прожиткових мінімумів.
Дивися повний текст Підвищення зарплат вчителів у 2021 році коштуватиме державі 50 мільярдів.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 22:06
Підвищення зарплат вчителів у 2021 році коштуватиме...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищення зарплат вчителів у 2021 році коштуватиме державі 50 мільярдів.
Додано: Вів 08 вер, 2020 22:33
учителям за что поднимать то? Абсолютно все знакомые, у которых есть деньги, нанимают репетиторов, потому что в школе ничему не учат нормально.
Додано: Сер 09 вер, 2020 10:18
Есть в народе не очень популярное мнение, что это происходит именно из-за низких зарплат: в учителях или "недобитки" совка до пенсии досиживают, или идет тот молодняк, который больше вообще нигде "не пригодился".
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