НАК "Нафтогаз України" з четвертого кварталу 2020 року запускає квартальний тарифний план для населення.
Дивися повний текст Нафтогаз запустить поквартальний продаж газу для населення.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 23:55
Нафтогаз запустить поквартальний продаж газу для населення
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Дивися повний текст Нафтогаз запустить поквартальний продаж газу для населення.
Додано: Вів 08 вер, 2020 23:55
"По тарифу “Месячный” цена газа публикуется в начале каждого месяца поставки. " - а почему наш нафтогаз не в курсе, что в соответствии с правилами поставки газа цену надо публиковать не в начале месяца, а минимум за 5 дней до даты с которой эта цена будет действовать?...
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