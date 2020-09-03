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Нафтогаз запустить поквартальний
продаж газу для населення

Нафтогаз запустить поквартальний продаж газу для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 23:55

Нафтогаз запустить поквартальний продаж газу для населення

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" з четвертого кварталу 2020 року запускає квартальний тарифний план для населення.

Дивися повний текст Нафтогаз запустить поквартальний продаж газу для населення.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 23:55

"По тарифу “Месячный” цена газа публикуется в начале каждого месяца поставки. " - а почему наш нафтогаз не в курсе, что в соответствии с правилами поставки газа цену надо публиковать не в начале месяца, а минимум за 5 дней до даты с которой эта цена будет действовать?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:31

В тарифе «Годовой» имеется фиксированная цена на уровне 4,73 грн за кубометр.

Автор статьи несколько приуменьшил стоимость. Непростительно для столь серьезного издания публиковать непроверенную информацию.
https://gas.ua/uk/home/tariffs/tariffdetails?id=19
msb
 
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