Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-серпні 2020 року склав 64,182 млрд доларів. Це на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року (71,096 млрд доларів).
Дивися повний текст Україна через кризу втратила 10% зовнішньої торгівлі.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 08:43
Україна через кризу втратила 10% зовнішньої торгівлі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна через кризу втратила 10% зовнішньої торгівлі.
Додано: Сер 09 вер, 2020 08:43
всем же понятно, что надо сравнить шоколадные достижения от майданных типа реформ. Падение объемов внешней торговли в целом тогда составило более 60% по сравнению с 2013 годом. Основная часть этой величины приходится на Россию, а оставшаяся на другие страны, ограничившие торговлю в связи с войной, которую власть упорно не называла внешней агрессией - Крым то они сдали без боя. Они это два всплывшие из ниоткуда молодца из ларца - турчинов и порошенко.
Из этого вывод однозначен. Майдан дело рук врагов Украины. Скорее всего это типичная подготовительная операция для последующей военной агрессии со стороны России. Именно поэтому и появились бандеровцы в масках с российским матом и сленгом, который был слышен от них в напряженные моменты.
Россия учится агрессии. Но учится грамотно. Откусывает понемногу, чтобы не подавиться - все в соответствии со своими финансовыми резервами.
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