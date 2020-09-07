Україна через кризу втратила 10% зовнішньої торгівлі

Додано: Сер 09 вер, 2020 08:43

всем же понятно, что надо сравнить шоколадные достижения от майданных типа реформ. Падение объемов внешней торговли в целом тогда составило более 60% по сравнению с 2013 годом. Основная часть этой величины приходится на Россию, а оставшаяся на другие страны, ограничившие торговлю в связи с войной, которую власть упорно не называла внешней агрессией - Крым то они сдали без боя. Они это два всплывшие из ниоткуда молодца из ларца - турчинов и порошенко.



Из этого вывод однозначен. Майдан дело рук врагов Украины. Скорее всего это типичная подготовительная операция для последующей военной агрессии со стороны России. Именно поэтому и появились бандеровцы в масках с российским матом и сленгом, который был слышен от них в напряженные моменты.



Россия учится агрессии. Но учится грамотно. Откусывает понемногу, чтобы не подавиться - все в соответствии со своими финансовыми резервами.